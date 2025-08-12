ЗСУ звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Збройні сили України звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок на Сумщині, у двох точках вийшли на кордон з РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Окрім того, Сили оборони зберігають позиції у Запорізькій області. Також ЗСУ просунилися на 1 км вглиб позицій ворога у Луганській області.