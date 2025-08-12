Зеленський: Втрати на фронті приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більші

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

У росіян приблизно втрата тисяча на добу у особовому складі, у України за вчорашній день – 340, тобто втрати приблизно 1 до 3, втрати РФ втричі більш, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше – 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми – 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

Окрім того, ситуація з артилерією 1 до 2,4 у бік противника, дронами FPV – 1 до 1,4 на нашу користь.

Однак, за словами президента, не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча вважається, що Україна може отримати 1 до 2,5 на свою користь, "навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів".

Особовий склад 1 до 3 у бік противника щодо кількості.