18:07 12.08.2025

Ердоган готовий організувати зустріч лідерів України, США, РФ та Туреччини - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз.

"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини", - написав Зеленський в телеграм у вівторок.

За його словами, Ердоган також заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру.

"Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій. Відзначив, що ми готові до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну", - додав президент України.

Крім того, сторони обговорили заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН, та участь у них Туреччини.

Як повідомляється на сторінці президентства Туреччини в Х, під час розмови, що відбулася на прохання української сторони, було обговорено двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також регіональні та глобальні питання.

"Визнавши цінним прогрес, досягнутий у прямих переговорах у Стамбулі між Україною та Росією, президент Ердоган висловив побажання досягнення змістовних результатів у наступних раундах для припинення вогню на шляху до міцного миру. Зазначивши, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів, президент Ердоган висловив переконання, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах прокладе шлях до проведення саміту", - йдеться в повідомленні.

Як наголосив Ердоган, Туреччина продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Повідомлялося, що минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.

