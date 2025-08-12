DeepState: Сили оборони зачистили від ворога Степногірськ

Бійці 210-го окремого штурмового полку спільно з суміжними підрозділами зачистили південні околиці Степногірська, куди раніше проникли окупанти, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у вівторок.

"Сили оборони України нарешті зачистили Степногірськ від груп противника, які затягнулися на південні околиці та намагалися закріпитися. Завдяки якісній роботі 210 ОШП та суміжних підрозділів вдалося вибити залишки противника та сконцентрувати на закріпленні та відновленні позицій", - йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.