12:36 12.08.2025

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів, повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Як відомо, росіяни застосовують тактику просочення малими групами повз першу лінію оборони, втрачаючи багато особового складу, що й сталося поблизу Добропілля. Невелика ворожа група обійшла українські позиції за спробувала заховатися у нашому тилу, однак Сили оборони дають відсіч таким спробам. Подібна ситуація мала місце тиждень тому з проходом малої групи ДРГ у Покровську, яка для ворога не увінчалася успіхом", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Росіяни в районі міста Добропілля та покровського напрямку на Донеччині застосовують тактику просочення, пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"Це означає, що певна кількість російських малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції і намагаються обійти першу лінію, пробратися крізь кілзону і пройти за першу лінію українських позицій хоч тушкою, хоч чучелами. Себто будь-якими засобами проникнути і піти далі", - пояснив він.

Надалі ця група намагається вступити у вогневий контакт з українськими військами, або сховатися для подальшого накопичення сил.

"Треба розуміти, що це малі групи, декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах з відкритих джерел здається що ось, о Боже, росіяни просунулися там на останній раз, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що на них пробралася мала група росіян у кількості, ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не те, як воно виглядає на мапі. Це не те, що ось вони взяли під контроль ось той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися десь сховатися в одному підвалі. І звісно потім туди побігли резерви українських сил, щоб їх з того підвалу вибивати і їх там знищувати", - розповів Трегубов.

 

