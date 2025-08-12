Інтерфакс-Україна
10:44 12.08.2025

Керівник ЦПД: Ситуація на Донеччині – об'єктивна ситуація у війні

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що наративи про здачу позицій у Донецькій області є російською пропагандою.

"Один з наративів, які вже вкидає русня та їх манкурти на фоні подій у Донецькій області - це що "хтось щось здає". Традиційний брехливий наратив, яким росія супроводжує будь-які події на фронті з метою внести розкол в суспільну дискусію серед цивільних зараз", - написав Коваленко в телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, ситуація, що склалася є "об'єктивною ситуацією у війні", та Сили оборони роблять все можливе для знищення ворога.

"Насправді ситуація зовсім інша. Ніхто нічого ніколи не здає, є просто обʼєктивна ситуація у війні, десь ворогу щось вдається, десь нам, десь він кинув дуже багато сил, посилюючи тиск протягом великого проміжку часу. Сили оборони роблять все можливе, а часто і неможливе для знищення росіян. Так було завжди з 2014 року, так є і зараз... І дуже багато залежить від людей, яких у росіян зараз більше. Активні бої тривають", - резюмував Коваленко.

 

