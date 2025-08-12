Безробітний на Дніпропетровщині шпигував для ворога за підрозділами ППО та військовими ешелонами

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 30-річного безробітного з Дніпропетровщині, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Павлограду та відстежував рух ешелонів Сил оборони.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ інформує, що після вербування ворожий агент почав обходити прифронтове місто та його околиці, щоб виявити та сфотографувати запасні командні пункти українських захисників, а також розташування комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, за інформацією української спецслужби, зловмисник мав допомогти окупантам виявляти вантажні ешелони Сил оборони, визначати їхню кількість, озброєння та напрямки руху.

"Для цього він встановив навпроти колії телефонну камеру з павербанком та віддаленим доступом для куратора, які замаскував у коробку з-під соку", - уточнюють у відомстві.

Співробітники СБУ затримали інформатора "на гарячому", коли він заховав шпигунський пристрій біля залізничної лінії.

Також Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій українських військ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.