09:01 12.08.2025

США закривають повітряний простір над Анкоріджем під час зустрічі Трампа і Путіна

Федеральне управління цивільної авіації США повідомило про тимчасове закриття повітряного простору над найбільшим містом штату Аляска — Анкоріджем.

Обмеження діятимуть 15 серпня у зв’язку з переміщенням "VIP-персони", а саме — анонсованою зустріччю президента США Дональда Трампа та Путіна.

За офіційним повідомленням, польоти заборонено в радіусі 48,3 км (30 миль) навколо міста та на висоті до 5,5 тисяч метрів. Обмеження триватимуть до 16 серпня.

 

Теги: #сша #зустріч #рф #авіація

