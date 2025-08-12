Інтерфакс-Україна
Події
08:09 12.08.2025

Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

1 хв читати
Ворог обстріляв Нікопольщину: Постраждала 55-річна жінка, пошкоджені будівлі

Агресор упродовж пізнього вечора та ранку вівторка обстріляв Нікопольський район із артилерії та FPV-дронів, завдаючи ударів по місту Нікополь і Мирівській громаді, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграм-каналі.

"За уточненою інформацією, внаслідок артобстрілу Марганецької громади, що стався вчора вдень, виникла пожежа. Вогонь знищив приватний будинок", - зазначено в повідомленні.

Межівську громаду Синельниківського району атакували безпілотниками. Вогнем було пошкоджено нежитлову будівлю та заклад культури.

"За оновленими даними, через учорашній удар по Межівській громаді понівечені адмінбудівля, гімназія, їдальня. Зайнялися господарські споруди", - пише Лисак.

 

Теги: #наслідки #дніпропетровська #атака

