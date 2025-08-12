Інтерфакс-Україна
00:04 12.08.2025

Сили оборони України звільнили Степне та Новокостянтинівку в Сумській області — Генштаб

Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) у Сумській області.

Воїни 225-го окремого штурмового полку витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка у телеграм-каналі.

"Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області. Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/27718

