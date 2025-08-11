Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

Слідчий суддя застосував запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту, підозрюваного в заволодінні державними коштами під час закупівлі послуг із модернізації апаратно-програмного комплексу, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні САП у Телеграмі.

Як повідомлялось, кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння міністра юстиції України Германа Галущенка викрили схему привласнення державних коштів, завдяки який фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього держсекретаря Мінюста Олену Богачову. Відомо, що Богачова а також очолювала тендерний комітет Мін'юсту. У 2023 році її звільнили після одного з тендерів і публікацій в ЗМІ.