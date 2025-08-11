Інтерфакс-Україна
Події
21:08 11.08.2025

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

1 хв читати
Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

Слідчий суддя застосував запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту, підозрюваного в заволодінні державними коштами під час закупівлі послуг із модернізації апаратно-програмного комплексу, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 4 млн грн застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків", - йдеться у повідомленні САП у Телеграмі.

Як повідомлялось, кіберфахівці Служби безпеки спільно з НАБУ за сприяння міністра юстиції України Германа Галущенка викрили схему привласнення державних коштів, завдяки який фігуранти вкрали понад 10 млн грн на закупівлях для цифрової модернізації. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього держсекретаря Мінюста Олену Богачову. Відомо, що Богачова а також очолювала тендерний комітет Мін'юсту. У 2023 році її звільнили після одного з тендерів і публікацій в ЗМІ.

 

Теги: #мінюст #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:26 08.08.2025
Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

Мін’юст вдруге подав позов про стягнення в дохід держави активів сенатора РФ Калашника

17:14 07.08.2025
Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

20:04 06.08.2025
Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

Мін'юст надає підтримку НАБУ та САП для об’єктивного розслідування справи щодо закупівель 2021 року

18:41 06.08.2025
На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

На розкраданні бюджетних коштів викрито ексдержсекретаря Мін’юсту та чинних топчиновників - СБУ

19:19 05.08.2025
ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

10:20 05.08.2025
ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

ВАКС відправив під варту директора підприємства – виробника БПЛА з можливістю застави 2 млн грн - САП

19:27 04.08.2025
ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

ВАКС відправив під варту на 60 днів ексочільника Луганської ОВА Гайдая з можливістю застави 10 млн грн

12:18 04.08.2025
НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

14:45 27.07.2025
68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

68,6 тис. нових сімей зареєстровано в Україні за І півріччя-2025, це майже на 6% менше, ніж торік

17:48 25.07.2025
У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

У застосунку Армія+ з'явився новий навчальний курс "Стоп корупція. Уповноважені"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА