20:33 11.08.2025

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Росія точно не готується до припинення вогню і війни, Путін налаштований подати зустріч із США як особисту перемогу, росіяни переміщують свої сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це й приготування воєннє. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

За словами президента, "немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації".

"Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна продовжує інформувати партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дилогія та в російському плануванні подальших дій.

