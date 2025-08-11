Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед запланованою на 15 серпня зустріччю президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним скликав на 13 серпня на дистанційну зустріч, присвячену миру в Україні, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, повідомив запрошений на цю зустріч президент Фінляндії Александр Стубб.

"Після зустрічі європейських лідерів до зустрічі приєднаються президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс", – зазначається у повідомлені на сайті президента Фінляндії.

Він уточнив, що на зустріч запрошені також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Коста та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомлялося, в ніч на суботу ці лідери у спільній заяві вже закликали президента США захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Путіним, пысля чого до них доєдналися глави ще 8 країн Північної Європи та Балтії.

У своїй заяві європейські лідери привітали зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які гарантують захист ключових інтересів безпеки України та Європи, включно з наданням надійних і дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Лідери підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій" и що "поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів".