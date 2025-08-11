Інтерфакс-Україна
Події
19:58 11.08.2025

Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС

2 хв читати
Мерц перед зустріччю Трампа-Путіна збирає лідерів України, Франції, Великої Британії, Польщі, Італії, Фінляндії, ЄС
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц перед запланованою на 15 серпня зустріччю президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним скликав на 13 серпня на дистанційну зустріч, присвячену миру в Україні, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, повідомив запрошений на цю зустріч президент Фінляндії Александр Стубб.

"Після зустрічі європейських лідерів до зустрічі приєднаються президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс", – зазначається у повідомлені на сайті президента Фінляндії.

Він уточнив, що на зустріч запрошені також президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Коста та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як повідомлялося, в ніч на суботу ці лідери у спільній заяві вже закликали президента США захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Путіним, пысля чого до них доєдналися глави ще 8 країн Північної Європи та Балтії.

У своїй заяві європейські лідери привітали зусилля Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, але наголосили, що дипломатичне врегулювання має відбуватися виключно на умовах, які гарантують захист ключових інтересів безпеки України та Європи, включно з наданням надійних і дієвих гарантій, які дозволять Києву ефективно обороняти свій суверенітет і територіальну цілісність.

Лідери підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися "лише за умов припинення вогню або суттєвого зниження інтенсивності бойових дій" и що "поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів".

 

Теги: #зустріч #єс #сша #евро_2012

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:44 11.08.2025
Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

Сибіга: Майбутнє України не може бути визначене без України

20:39 11.08.2025
Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

20:07 11.08.2025
Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

Трамп заявив, що росіяни "були б в Києві за 4 години, якщо б наступали по шосе"

19:55 11.08.2025
Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

Каллас: Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на РФ – ось як ми завершимо цю війну

19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

19:27 11.08.2025
Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

18:13 11.08.2025
Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

16:01 11.08.2025
Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

15:17 11.08.2025
Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

14:58 11.08.2025
Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: продовжимо спілкування з партнерами і на всіх рівнях - комунікацію з США

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним

Трамп заявив, що його непокоїть необхідність конституційного схвалення Україною "обміну територіями"

ОСТАННЄ

Застосовано запобіжний захід до колишнього державного секретаря Мін’юсту

ВАКС відмовився відсторонити Кириленка від посади голови АМКУ

Немає жодної ознаки, що Росія готується до припинення війни, навпаки вони перемішують свої сили, щоб розпочати нові наступальні операції - Зеленський

Поблизу Добропілля активно здійснюється просування військ РФ

Заступник начальника управління карного розшуку Харківщини намагався вивезти ухилянтів на службовому авто, проводиться службове розслідування

Кількість постраждалих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 23, контузію отримала дитина

Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили

Міноборони запускає прямі закупівлі пікапів та квадроциклів для потреб бойових підрозділів ЗСУ

Трамп: Спробуємо повернути частину окупованої території Україні

Трамп уточнив, що переговори з Путіним будуть у штаті США Аляска і носитимуть попередній характер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА