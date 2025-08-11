19:29 11.08.2025
Трамп заявив про намір організувати зустріч Зеленського з Путіним
Фото: https://www.president.gov.ua/
Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Володимиром Путіним, анонсованою на п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, він хоче організувати зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.
"Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним, або Зеленським, Путіним і мною, я буду там, якщо їм потрібно, але я хочу домовитися про зустріч між двома лідерами", - сказав Трамп на брифінгу в Вашингтоні в понеділок.
"Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це вирішиться", - додав він пізніше.