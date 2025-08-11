Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/status

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна напередодні засідання Рада з питань закордонних справ провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, під час якої, зокрема, обговорив поточну політико-дипломатичну ситуації та шлях України до вступу в ЄС.

"Поговорив по телефону зі своїм колегою з Андрієм Сибігою напередодні сьогоднішнього засідання Рада з питань закордонних справ щодо агресії Росії проти України. Підтвердив незмінну підтримку Естонії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Агресор не повинен бути винагороджений. Він повинен зазнати жорстких санкцій і бути притягнутий до відповідальності. Ми також обговорили шлях України до #ЄС. Відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови має відбутися без затримок", - написав Цахкна в соцмережі Х.

В свою чергу Сибіга зазначив, що під час розмови вони "обмінялися думками щодо останніх дипломатичних подій та скоординували зусилля для досягнення миру силою".

"Важлива розмова з моїм естонським колегою і другом Цахною. Ми обмінялися думками щодо останніх дипломатичних подій та скоординували зусилля для досягнення миру силою. Ми погодилися, що європейська єдність має вирішальне значення для забезпечення нашої спільної безпеки та глобальної стабільності. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України до ЄС. Я наголосив на важливості спільного шляху України та Молдови до вступу в ЄС. Вдячний Естонії за незмінну солідарність з Україною", - написав Сибіга в Х.