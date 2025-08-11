Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відвідати РФ в п'ятницю та зустрітися з Володимиром Путіним.

"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав Трамп журналістам під час брифінгу в Вашингтоні в понеділок.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. "Зустріч, на яку дуже чекають, між мною - президентом США - і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, у чудовому штаті Аляска", - написав він у соцмережі Truth Social.