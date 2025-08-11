Інтерфакс-Україна
18:09 11.08.2025

Трамп заявив, що поїде у п'ятницю в РФ, щоб поговорити з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відвідати РФ в п'ятницю та зустрітися з Володимиром Путіним.

"Знаєте, я їду до Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, якою небезпечною, брудною та огидною була ця колись прекрасна столиця", - сказав Трамп журналістам під час брифінгу в Вашингтоні в понеділок.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. "Зустріч, на яку дуже чекають, між мною - президентом США - і президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, у чудовому штаті Аляска", - написав він у соцмережі Truth Social.

18:45 11.08.2025
Сибіга анонсував візит генсека Ради Європи до Києва у найближчі дні

18:39 11.08.2025
Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

17:49 11.08.2025
ГУР володіє програмою засідання російсько-індійської комісії з військової співпраці, яка пройде 15-18 вересня

17:37 11.08.2025
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших постачальників інтернет-послуг для силових відомств РФ

17:12 11.08.2025
Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

15:41 11.08.2025
Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

14:58 11.08.2025
Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

13:41 11.08.2025
ЄС офіційно підтвердив проведення позачергового засідання глав МЗС країн-членів ЄС через майбутні переговори Трампа та Путіна

13:37 11.08.2025
РФ затягує війну, тому заслуговує на більший тиск, бо поступки не переконають вбивцю, - Зеленський

13:12 11.08.2025
США погодились проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустріччю Трампа з Путіним – Туск

Зеленський: Узгоджуємо спільні рішення щодо дипломатичної роботи, різні формати зустрічей обговорюємо

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів: 7 млн грн бригаді з розрахунку на кожен батальйон

Зеленський і Моді домовилися запланувати зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами

В Нікопольському районі 6 постраждалих від атак РФ, пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка - обладміністрація

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Уряд розширив "Дія.City" на компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Глави МЗС України і Естонії обговорили важливість європейської єдності для глобальної стабільності

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Свириденко відвідала штаб бригади "Хартія", обговорила потреби підрозділу

Заступниця голови фракції "Голос": Перемовини Трампа і Путіна без участі України — загроза для світу

Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

