18:39 11.08.2025

Віртуальні переговори з главами європейських держав, Зеленським і Трампом пройдуть у середу - Мерц

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та главами європейських урядів щодо війни в Україні.

"Я запросив на середу до віртуальних переговорів щодо ситуації в Україні та запланованої зустрічі президента Трампа з Путіним. Йтиметься про варіанти тиску на Росію, можливі мирні переговори, територіальні претензії та гарантії", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Мерц додав, що "ми обмінюємося думками з президентом Трампом і віце-президентом Венсом, а також главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, президентом Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО".

Як пише видання Politico з посиланням на речника уряду Німеччини, віртуальна зустріч буде зосереджена на варіантах тиску на РФ, питаннях щодо захоплених Росією українських територій, гарантіях безпеки для Києва та послідовності потенційних мирних переговорів.

"Мерц та інші європейські лідери вимагають, щоб Путін спочатку погодився на припинення вогню, перш ніж можуть відбутися будь-які мирні переговори чи обмін територіями між Москвою та Києвом. Вони також чітко дали зрозуміти, що будь-який потенційний територіальний обмін має бути збалансований та узгоджений з Києвом, і що Україна повинна отримати тверді гарантії безпеки для захисту від подальшої агресії", - йдеться в повідомленні.

Троє дипломатів повідомили виданню, що команда Мерца останніми днями вела інтенсивні переговори з іншими країнами щодо організації віртуальної зустрічі. Мерц також розмовляв з Трампом телефоном у неділю ввечері та неодноразово закликав президента США посилити тиск на Путіна, запровадивши нищівні санкції проти російського банківського сектору РФ, а також вторинні санкції проти торговельних партнерів Москви.

Згідно з розкладом, з яким ознайомилося видання, віртуальні зустрічі розпочнуться о 13:00 на київським часом і почнуться з годинної дискусії за участю лідерів Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, президентів Європейської комісії та Європейської ради, а також Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. О 14:00 почнеться одногодинна дискусія між європейськими лідерами, Зеленським, Трампом та віце-президентом США Джеймсом Девідом Венсом. О 15:30 для спільної телефонної розмови збереться "коаліція охочих" військових підтримки України, її організують Німеччина, Велика Британія та Франція.

Теги: #переговори #трамп #зеленський #мерц

