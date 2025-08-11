Військові РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС – Міненерго

Унаслідок російської атаки по Запоріжжю 10 серпня під удар потрапив Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС, повідомило Міністерство енергетики.

"На щастя, ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань", – йдеться у повідомленні Міненерго у Телеграм у понеділок.

Міністерство закликало міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на агресора та вжити невідкладних заходів для припинення обстрілів об'єктів ядерної інфраструктури України.

Там пояснили, що Зовнішній кризовий центр є невід’ємною частиною системи безпеки станції, а в умовах, коли окупаційне керівництво ЗАЕС блокує автоматичну передачу даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ, саме його фахівці ведуть безперервний моніторинг радіаційної обстановки у зоні спостереження на підконтрольній Україні території.

"Напад на інфраструктуру, що веде моніторинг радіаційної обстановки, є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права. Росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", – прокоментувала міністерка енергетики України Світлана Гринчук, слова якої наведені у повідомленні.

Міненерго вкотре наголосило, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль законного оператора – НАЕК "Енергоатом".