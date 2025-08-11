Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно - Свириденко

Фото: https://www.bloomberg.com/

Хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС обговорили прем'єр-міністр Юлія Свириденко з фінським колегою Петтері Орпо.

"Провела змістовну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластеру 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - написала Свириденко в Телеграмі у понеділок.

Вона також висловила впевненість в тому, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи. "Розраховуємо на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення", - додала прем'єрка.