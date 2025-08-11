Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Фото: https://t.me/V_Negoda_TODA/

Тернопільщину відвідав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода.

"Разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком зустрівся з головним дипломатом та делегацією Чеської Республіки. Насамперед вшанували пам'ять чехословацьких легіонерів у селі Калинівка Зборівської міської територіальної громади. Поклали квіти до Меморіалу чехословацьким легіонерам", - написав Негода в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, в ОВА сторони провели зустріч з чеською делегацією, послом Чехії в Україні на генеральним консулом Чехії у Львові, в ході якої обговорили можливості налагодження та розвитку двосторонньої співпраці.

"Обговорили можливості реалізації проєкту реконструкції поліклініки Тернопільської обласної клінічної лікарні", - додав Негода.

Він також подякував чеській делегації за непохитну позицію у підтримці територіальної цілісності та незалежності України, гуманітарну, військову, економічну, фінансову допомогу.