Події
14:22 11.08.2025

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА
Тернопільщину відвідав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомив голова Тернопільської обласної державної адміністрації В’ячеслав Негода.

"Разом із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком зустрівся з головним дипломатом та делегацією Чеської  Республіки. Насамперед вшанували пам'ять чехословацьких легіонерів у селі Калинівка Зборівської міської територіальної громади. Поклали квіти до Меморіалу чехословацьким легіонерам", - написав Негода в телеграм-каналі в понеділок.

Крім того, в ОВА сторони провели зустріч з чеською делегацією, послом Чехії в Україні на генеральним консулом Чехії у Львові, в ході якої обговорили можливості налагодження та розвитку двосторонньої співпраці.

"Обговорили можливості реалізації проєкту реконструкції поліклініки Тернопільської обласної клінічної лікарні", - додав Негода.

Він також подякував чеській делегації за непохитну позицію у підтримці територіальної цілісності та незалежності України, гуманітарну, військову, економічну, фінансову допомогу.

