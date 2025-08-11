Інтерфакс-Україна
Події
11:44 11.08.2025

Голова МЗС Чехії прибув до України та заявив про продовження підтримки українців

Фото: https://mzv.gov.cz/

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про прибуття до України з черговим візитом.

"Я прибув у свою шосту поїздку до України з чітким посланням – Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором", - написав він в соцмережі Х в понеділок вранці.

Як повідомлялося, в суботу Ліпавський заявив, що Україна має залишатися вільною, а її кордони не можуть бути переміщені шляхом примусу та шантажу.

Голова МЗС був з візитом у Києві в листопаді минулого року.

Теги: #київ #ліпавський

