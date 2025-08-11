Інтерфакс-Україна
10:20 11.08.2025

Експрацівниця Пенсійного фонду Запоріжжя готувала ракетний удар ворога по промислових об'єктах міста

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала ще одну спробу ворога отримати координати для нової ракетної атаки по промисловій інфраструктурі Запоріжжя: затримано експрацівницю Пенсійного фонду Запоріжжя.

В телеграм-каналі в понеділок СБУ повідомляє, що "під прицілом" ворога були виробничі приміщення та опорні електропідстанції, які живлять заводи прифронтового міста.

"Щоб скоригувати авіаудар, російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) завербувала експрацівницю місцевого управління Пенсійного фонду. У поле зору агресора вона потрапила через свої антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, для виконання ворожих завдань агентка обходила місцевість, намагаючись виявити виробничі та енергооб’єкти. Додатково вона "втемну" випитувала потрібні їй розвіддані у знайомого інженера-програміста одного із місцевих підприємств машинобудівної галузі.

Як встановило розслідування, фігурантка координувала свої дії з кадровим співробітником російського ГРУ через анонімний чат у месенджері.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисницю, задокументували її контакти з куратором і затримали "на гарячому", коли вона фотографувала периметр заводського енергооб’єкта.

На місці події у фігурантки вилучено смартфон із гугл-картами, на яких вона позначала потенційні "цілі" для окупантів.

Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Дії на випередження проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

