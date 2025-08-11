Інтерфакс-Україна
Події
08:14 11.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 137 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:04 11.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

18:07 10.08.2025
Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

Росіяни зберігають активність на покровському напрямку, всього на фронті відбулося 64 боєзіткнення

08:32 10.08.2025
ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

08:22 10.08.2025
Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

08:33 09.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

07:27 09.08.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

07:38 08.08.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

16:37 07.08.2025
На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:15 07.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

08:13 07.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

ОСТАННЄ

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

11 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Азербайджан може зняти ембарго на постачання Україні зброї - ЗМІ

Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

Рютте вважає, що Трамп на майбутній зустрічі перевірятиме чи серйозно налаштований Путін - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 112 ворожих атак - Генштаб

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА