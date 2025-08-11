Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 137 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів 59 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6009 обстрілів, з яких 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4615 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб