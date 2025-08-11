Інтерфакс-Україна
02:50 11.08.2025

Алієв заявив, що російські атаки по азербайджанських об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці з Україною - ЗМІ

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що удари РФ по азербайджанських нафтогазових об’єктах в Україні не завадять енергетичній співпраці Баку й Києва, повідомило агенство Reuters у неділю.

"Президент Азербайджану в неділю засудив російські авіаудари по азербайджанських нафтогазових об'єктах в Україні, але заявив, що енергетична співпраця між двома країнами буде продовжуватися", - йдеться в повідомленні агентства. Reuters цитує заяву прес-служби Алієва щодо телефонної розмови президентів України й Азербайджану, яка відбулася у неділю: "Під час розмови обидві сторони засудили навмисні авіаудари Росії по нафтосховищу, що належить азербайджанській компанії SOCAR в Україні, а також по інших азербайджанських об'єктах і газокомпресорній станції, яка транспортує азербайджанський газ до України. Вони підкреслили свою впевненість у тому, що ці атаки не завадять енергетичній співпраці між Азербайджаном та Україною".

"На початку цього тижня Росія завдала удару по нафтобазі, що належить SOCAR, та газоперекачувальній станції, яка використовується для імпорту скрапленого природного газу з США та Азербайджану в південній Одеській області України", - інформує Reuters, посилаючись на власні джерела та українських чиновників. За інформацією агенства, у липні Україна "вперше прокачала пробний обсяг азербайджанського газу транснагірним маршрутом і оголосила про плани значно збільшити імпорт газу з Азербайджану".

