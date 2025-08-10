Інтерфакс-Україна
23:21 10.08.2025

США працюють над організацією зустрічі Путіна і Зеленського – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні працюють над організацією зустрічі Зеленського і Путіна. Венс сказав про це в інтерв'ю Fox News, фрагмент якого розмістив у власному профілі на платформі X.

"Впродовж шести місяців президент сам, він попросив мене, він попросив секретаря Рубіо, звичайно, Стіва Віткоффа, ми активно працювали, намагаючись вийти з глухого кута. Одним з найважливіших глухих кутів є те, що Володимир Путін сказав, що він ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським, главою України. І президент тепер має це змінити", - зазначив Венс в інтерв’ю Fox News.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли, відверто кажучи, намагаємося розібратися з графіком та іншими подібними речами, щоб ці три лідери могли сісти за стіл переговорів і обговорити закінчення цього конфлікту", - додав віцепрезидент США, висловивши переконаність, що результатом не буде задоволений ніхто.

"Якщо взяти поточну лінію зіткнення між Росією та Україною, ми будемо намагатися знайти якесь переговорне врегулювання, з яким зможуть змиритися українці та росіяни, де вони зможуть жити у відносному мирі, де припиняться вбивства. Це не зробить нікого надзвичайно щасливим. І росіяни, і українці, ймовірно, в кінцевому підсумку будуть незадоволені цим", - сказав Венс.

Він також послався на власну приватну розмову з Трампом.

"Я не думаю, що можливо сісти за стіл переговорів без лідерства Дональда Трампа. І президент сказав мені це сьогодні, приватно сказав: "Послухай, може, це спрацює, а може, і ні, але це варто спробувати. Варто спробувати", - переказав Венс.

Віце-президент США зазначив, що контакти з Україною є дуже інтенсивними.

"Ми, звичайно, будемо розмовляти з українцями. Я насправді розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко досить багато з ними спілкувався. Ми будемо продовжувати цей діалог, але, по суті, це питання, в якому президент повинен змусити президента Путіна і президента Зеленського сісти за стіл переговорів, щоб вирішити свої розбіжності. Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення, яке відбулося", - сказав Венс.

Також у інтерв’ю йшла мова про фінансову та військово-технічну допомогу Україні. Венс, зокрема, відзначив, що ситуація змінилася, що "президент був готовий чинити значний тиск і фактично сказати: якщо ви не сядете за стіл переговорів, ми не будемо безпосередньо втручатися в цю війну. Ми маємо багато економічних важелів впливу і готові використовувати їх для досягнення миру". Крім того, Венс дав свою інтерпретацію намірам європейських держав купити зброю для України у США.

"Ми просто сказали європейцям: по-перше, це відбувається у вашому регіоні… І якщо ви так переймаєтеся цим конфліктом, ви повинні бути готові відігравати більш пряму і суттєву роль у фінансуванні цієї війни. Я думаю, що президент і я, безумовно, вважаємо, що Америка закінчила фінансувати війну в Україні. Ми хочемо досягти мирного врегулювання цієї ситуації.

Ми хочемо зупинити вбивства. Але американці, я думаю, втомилися продовжувати відправляти свої гроші, свої податки на цей конкретний конфлікт. Але якщо європейці хочуть активізуватися і фактично купувати зброю у американських виробників, ми не маємо нічого проти", - заявив Венс на Fox News.

Джерело: https://x.com/JDVance/status/1954556387712704938

https://www.youtube.com/watch?v=utIQeFdRxtM

