22:25 10.08.2025

Каллас заявляє, що будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила в неділю, що будь-яка угода між США та РФ про припинення війни в Україні повинна включати Україну і ЄС, повідомило агентство Reuters.

Каллас додала, що скличе в понеділок зустріч європейських міністрів закордонних справ для обговорення подальших кроків.

"США мають силу змусити Росію вести серйозні переговори. Будь-яка угода між США і Росією повинна включати Україну і ЄС, оскільки це питання безпеки України і всієї Європи", - сказала Каллас в коментарі, надісланому Reuters електронною поштою.

Каллас зазначила, що "у нашій роботі над досягненням сталого і справедливого миру міжнародне право є чітким: всі тимчасово окуповані території належать Україні".

Як повідомлялося у ніч проти неділі лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії видали спільну заяву, у якій закликали президента США Дональда Трампа захищати життєвоважливі інтереси України та Європи на переговорах з Володимиром Путіним.

Джерело: https://www.reuters.com/world/kallas-says-any-deal-between-us-russia-must-include-ukraine-eu-2025-08-10/

Теги: #рф #каллас #єс #сша

