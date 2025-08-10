Інтерфакс-Україна
Події
14:09 10.08.2025

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

1 хв читати
Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами ромови.

Сторони також обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом.

"Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", - додав президент.

Він подякував Швеції за відчутну оборонну підтримку і нагадав, що в 2025 році Швеція спрямувала $4 млрд на допомогу Україні.

Теги: #крістерссон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 10.08.2025
Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

Зеленський закликає до справедливого і довготривалого миру на європейському континенті - Шмигаль

09:54 10.08.2025
Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

09:28 10.08.2025
Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

Трамп готовий до тристороннього саміту на Алясці, Білий дім наразі планує лише двосторонній - ЗМІ

01:16 10.08.2025
Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

Білий дім розглядає можливість запрошення Зеленського на Аляску - ЗМІ

22:45 09.08.2025
Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

Зеленський про перемовини в Британії: наші аргументи чують, небезпеки враховують

22:25 09.08.2025
Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

22:24 09.08.2025
Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

22:22 09.08.2025
Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

17:37 09.08.2025
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

17:18 09.08.2025
Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

ВАЖЛИВЕ

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасовано низку поїздів

ППО ліквідувала 70 зі 100 ворожих БПЛА

Окупанти за добу втратили 950 осіб та 126 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

В Одеській області в морі від вибухів невідомих предметів загинули три людини

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, лише вночі на півночі та заході короткочасні дощі

Пасажиропотік через кордон встановив новий рекорд для воєнного часу

У Фінляндії пропонують скоротити фінансування інтеграції біженців: найбільше це вплине на українців

Росіяни за добу 28 разів обстріляли Донеччину, загинули двоє людей

Заява Фіцо про "використання Заходом України для ослаблення Росії" показує, що він так і не усвідомив причин російського вторгнення – МЗС

Сили оборони звільнили та зачистили від окупантів Безсалівку Сумської області - Генштаб ЗСУ

Глава Єврокомісії: Дипломатія в поєднанні з тиском на РФ – шлях до досягнення миру

У Куп’янську ворожий дрон поцілив в автівку, постраждали четверо цивільних

Ворог ударив по обласній адміністрації в центрі Сум

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА