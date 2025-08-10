Зеленський обговорив з прем’єром Швеції розвиток української військової авіації

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами ромови.

Сторони також обговорили можливі формати зустрічей і домовились з Ульфом здійснити відповідні візити найближчим часом.

"Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", - додав президент.

Він подякував Швеції за відчутну оборонну підтримку і нагадав, що в 2025 році Швеція спрямувала $4 млрд на допомогу Україні.