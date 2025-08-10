Уночі РФ дронами масовано атакувала Харківщину, виникло кілька пожеж, зокрема дитсадка

Фото: Харківська ОВА

Російські окупанти в ніч на неділю масовано атакували Чугуївський район Харківської області, внаслідок чого виникло п'ять пожеж, повідомляє Держслужба з НС Харківської області у Facebook.

Як зазначається, вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих донів. За даними ДСНС, внаслідок влучань зафіксовані п'ять пожеж.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що армія РФ застосувала вісім безпілотників. Завдано ударів по Чугуєву, поблизу с. Роздольне Зміївської громади, с. Мартове Печенізької громади та с. Коробочкине Проліснянської громади.

Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Обійшлось без жертв та постраждалих.