09:54 10.08.2025

Зеленський подякував європейським лідерам за підтримку напередодні саміту на Алясці

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність європейським лідерам за їхню підтримку напередодні саміту на Алясці за участі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

"Закінчення війни має бути чесним, і я вдячний усім, хто зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів", - написав він в телеграм-каналі в неділю.

Президент наголосив, що Україна "цінує та повністю підтримує заяву президента Макрона, голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, прем’єр-міністра Туска, прем’єр-міністра Стармера, президентки Урсули фон дер Ляєн та президента Стубба щодо миру для України".

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа захищати життєво важливі інтереси України та Європи на переговорах з Володимиром Путіним.

