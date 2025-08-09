Інтерфакс-Україна
15:47 09.08.2025

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Німецьке видання BILD пише, що спецпосланець США Стів Віткофф неправильно зрозумів Володимира Путіна щодо умов можливого припинення війни й мирного врегулювання в Україні.

"Джерела BILD стверджують, що Володимир Путін, як і раніше, хоче повністю контролювати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Він запропонував лише часткове припинення вогню — відмову від атак на об'єкти енергетики та великі міста в тилу. Але не всеосяжне припинення вогню", - пише BILD у телеграм у суботу .

США ж, навпаки, запропонували заморозити конфлікт по поточній лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Росією, а Кремль, за інформацією BILD, на цю пропозицію йти не захотів.

Більш того, пише BILD, спецпосланець США Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку. Так, "мирний відхід" українців з Херсона і Запоріжжя, якого вимагає РФ, Віткофф зрозумів як пропозицію "мирного відходу" росіян з цих самих регіонів.

"Віткофф не знає, про що говорить", — заявив український урядовий чиновник у розмові з BILD. За інформацією редакції, таку оцінку поділяють і представники німецького уряду.

Увечері 7 липня, як стало відомо BILD, відбулася телефонна конференція між представниками США Віткоффом, держсекретарем Марко Рубіо і віцепрезидентом Джей Ді Венсом — і європейськими партнерами. У європейців склалося враження, що американці ще самі не дійшли єдиного розуміння того, що відбувається. Це було пов'язано в першу чергу з Віткоффом, чиї заяви про його розмову з Путіним у Кремлі були сприйняті як плутані. Європейцям він здався перевантаженим і малокомпетентним, коли говорив про територіальні питання, пише BILD.

При цьому видання допускає, що між Віткоффом і Рубіо є розбіжності з приводу ролі Європи. Держсекретар підкреслював, що європейці повинні бути залучені до переговорного процесу, тоді як Венс і Віткофф хотіли лише інформувати Європу про результати подальших кроків Дональда Трампа.

