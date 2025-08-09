Інтерфакс-Україна
Події
16:00 09.08.2025

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

1 хв читати
Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ
Фото: Unsplash

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс проведуть зустріч радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів щодо війни в Україні, повідомляє у суботу BBC.

Зустріч відбудеться в Чівнінгу, офіційній заміській резиденції міністра закордонних справ у Кенті, де зараз проживає Венс з родиною. Зустріч, ймовірно, скликали на прохання США, зазначає ВВС.

У суботу вранці Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Речник Даунінг-стріт заявив, що обидва лідери погодилися, що зустріч буде "життєво важливим форумом для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру".

Західні ЗМІ пишуть, що в цій зустрічі братиме участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста повідомила журналістів, що президент ЕК Урсула фон дер Ляєн "підтримувала контакт з лідерами ЄС під час підготовки до зустрічі між представниками Великої Британії, Європи, України та США", яка запланована у суботу в другій половині дня.

Фон дер Ляєн буде підтримувати з ними постійний контакт також щодо результатів зустрічі, зазначила Подеста.

Вона додала, що ЄС продовжує підтримувати мирні переговори з метою припинення агресивної війни Росії, за участю України, в рамках яких Україна може приймати незалежні суверенні рішення, які ЄС підтримає.

Теги: #україна #єс #сша #війна #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 09.08.2025
Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

Віткофф неправильно зрозумів заяви Путіна і прийняв їх за поступку - ЗМІ

14:30 09.08.2025
Окупанти зайняли близько 500 кв км української території в липні, їх просування в Сумській області зупинилось – британська розвідка

Окупанти зайняли близько 500 кв км української території в липні, їх просування в Сумській області зупинилось – британська розвідка

11:08 09.08.2025
Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

09:56 09.08.2025
ППО збила вночі 1 з 2 ракет та лише 16 з 47 ворожих дронів, окупанти цілились переважно по прифронтових громадах – Повітряні сили

ППО збила вночі 1 з 2 ракет та лише 16 з 47 ворожих дронів, окупанти цілились переважно по прифронтових громадах – Повітряні сили

09:27 09.08.2025
Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

09:05 09.08.2025
Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

09:02 09.08.2025
Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

06:42 09.08.2025
Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

06:23 09.08.2025
Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

05:01 09.08.2025
США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

США, Україна та європейські союзники готують зустріч у Британії перед самітом Трампа та Путіна – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

ОСТАННЄ

Політики та експерти переконані, що Трамп спробує змусити Україну піти на поступки РФ

Зеленський знов говорив із Макроном

Новим речником Міноборони став журналіст та телеведучий Дрималовський

РФ вимагає від України відмовитись від оборонної лінії в Донецькій області без гарантій, що бої не відновляться – ISW

Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

У Дніпрі прокуратура розслідує можливе побиття колишнього військового працівниками ТЦК

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА