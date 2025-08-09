Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Фото: Unsplash

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та віце-президент США Джей Ді Венс проведуть зустріч радників з національної безпеки з Європи, України та Сполучених Штатів щодо війни в Україні, повідомляє у суботу BBC.

Зустріч відбудеться в Чівнінгу, офіційній заміській резиденції міністра закордонних справ у Кенті, де зараз проживає Венс з родиною. Зустріч, ймовірно, скликали на прохання США, зазначає ВВС.

У суботу вранці Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Зеленським. Речник Даунінг-стріт заявив, що обидва лідери погодилися, що зустріч буде "життєво важливим форумом для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру".

Західні ЗМІ пишуть, що в цій зустрічі братиме участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Речниця Європейської комісії Аріанна Подеста повідомила журналістів, що президент ЕК Урсула фон дер Ляєн "підтримувала контакт з лідерами ЄС під час підготовки до зустрічі між представниками Великої Британії, Європи, України та США", яка запланована у суботу в другій половині дня.

Фон дер Ляєн буде підтримувати з ними постійний контакт також щодо результатів зустрічі, зазначила Подеста.

Вона додала, що ЄС продовжує підтримувати мирні переговори з метою припинення агресивної війни Росії, за участю України, в рамках яких Україна може приймати незалежні суверенні рішення, які ЄС підтримає.