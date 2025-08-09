Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Фото: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ у суботу вранці вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них - цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, повідомляє СБУ.

"Безпілотник ЦСО "А" СБУ влучив у будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

СБУ продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу - склади зберігання "Шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей; кожна така успішна спецоперація зменшує спроможності ворога вести загарбницьку війну проти України, зазначається у повідомленні.