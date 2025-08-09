Інтерфакс-Україна
Події
13:47 09.08.2025

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

2 хв читати
"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

Сили оборони України знищили завод із виробництва дронів у російському Татарстані, повідомляється в телеграм-каналі агентів військового руху українців і кримських татар "Атеш".

"СОУ демілітаризують завод із виробництва "Шахедів" у Татарстані. Агент "Атеш" неподалік заводу спостерігає за цією картиною і передає інформацію", - йдеться в повідомленні.

Деталі не уточнюються.

Вранці повідомлялося, що агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне під Ростовом-на-Дону та вивели з ладу одну з ключових релейних шаф. Диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів.

Як повідомлялося, в липні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко заявив про необхідність знищення заводу "Алабуга" в Республіці Татарстан (РФ), який виготовляє, зокрема, ударні дрони типу "Шахед".

В червні президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціально-економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 86 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 34 юридичних осіб (податкові резиденти РФ). Серед цих суб'єктів - компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed.

Теги: #дрони #знищення #атеш #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:15 09.08.2025
Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

08:29 09.08.2025
Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

06:42 09.08.2025
Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

02:03 09.08.2025
Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

Москва підтверджує проведення зустрічі Путіна і Трампа на Алясці - ЗМІ

21:00 08.08.2025
Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

13:42 07.08.2025
Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

Кличко передав 900 БпЛА бійцям ЗСУ від громади столиці

18:37 06.08.2025
Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

Зеленський на Сумщині обговорив із командирами забезпечення бригад ресурсами для їхнього власного виробництва дронів

21:48 05.08.2025
Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

19:19 05.08.2025
ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

ВАКС взяв під варту ексначальника Рубіжанської МВА Юрченка з можливістю застави 6 млн грн

17:44 05.08.2025
Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

Україна підготувала проєкт угоди з США щодо дронів, готова обговорити і укласти її – розмова Зеленського з Трампом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

ОСТАННЄ

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Єрмак про удар по автобусу під Херсоном: ось так РФ "хоче миру"

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА