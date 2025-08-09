"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

Сили оборони України знищили завод із виробництва дронів у російському Татарстані, повідомляється в телеграм-каналі агентів військового руху українців і кримських татар "Атеш".

"СОУ демілітаризують завод із виробництва "Шахедів" у Татарстані. Агент "Атеш" неподалік заводу спостерігає за цією картиною і передає інформацію", - йдеться в повідомленні.

Деталі не уточнюються.

Вранці повідомлялося, що агенти руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі селища Калініне під Ростовом-на-Дону та вивели з ладу одну з ключових релейних шаф. Диверсія викликала ланцюгову реакцію збоїв, що вже відчувається на лінії фронту: у низці районів російські війська були змушені скоротити інтенсивність артобстрілів через брак боєприпасів.

Як повідомлялося, в липні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО (ЦПД) Андрій Коваленко заявив про необхідність знищення заводу "Алабуга" в Республіці Татарстан (РФ), який виготовляє, зокрема, ударні дрони типу "Шахед".

В червні президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціально-економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" проти 86 суб'єктів - 52 фізичних осіб (громадяни РФ) та 34 юридичних осіб (податкові резиденти РФ). Серед цих суб'єктів - компанії та їхні керівники, що співпрацюють з російськими промисловими підприємствами "Особливої економічної зони промислово-виробничого типу "Алабуга" і постачають компоненти, обладнання та матеріали для виробництва Shahed.