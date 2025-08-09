Інтерфакс-Україна
Події
13:29 09.08.2025

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

1 хв читати
Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція
Фото: https://npu.gov.ua/

Двоє цивільних осіб загинули внаслідок удару російського дрона по автомобілю в селі Біленьке Запорізького району в суботу вранці, повідомляється на сайті Національної поліції України.

"Ворожі безпілотники продовжують полювати на жителів громад. Сьогодні вранці влучання рашистських FPV-дронів задокументовані у Біленькому. БпЛА поцілив по цивільній автівці, внаслідок чого загинули двоє людей. Транспортний засіб згорів вщент", - повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області в суботу.

Також повідомляється, що протягом минулої доби окупанти сім разів вгатили по території регіону з авіації, завдали 415 ударів безпілотниками (переважно FPV), дев'ять - із реактивних систем залпового вогню та 154 - із артилерії. Правоохоронці зареєстрували 21 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури.

"За фактами воєнних злочинів слідчі поліції та СБУ зібрали речові докази та відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація - чч. 1, 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Теги: #атака_рф #постраждалі #запорізька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 09.08.2025
Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

12:26 09.08.2025
Єрмак про удар по автобусу під Херсоном: ось так РФ "хоче миру"

Єрмак про удар по автобусу під Херсоном: ось так РФ "хоче миру"

10:39 09.08.2025
Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти 37 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 4 мирних жителів – обладміністрація

10:28 09.08.2025
В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

10:12 09.08.2025
Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

09:21 09.08.2025
Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

21:16 08.08.2025
Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

15:22 08.08.2025
Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

Через ворожі удари по Купʼянську постраждали 4 мирних жителів

08:57 08.08.2025
Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

Ворожі БпЛА вдарили по Одесі, є пошкодження та постраждалий

02:24 08.08.2025
Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

Унаслідок атаки ворожих БпЛА на Київщині постраждали три жінки, деталі згодом – Калашник

ВАЖЛИВЕ

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Українці заслуговують на справедливий мир, заснований на повазі до територіальної цілісності, РФ не повинна бути винагороджена – Сибіга

Російський дрон атакував маршрутку під Херсоном, 2 загиблих – прокуратура

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

ОСТАННЄ

Безпілотники СБУ вразили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Зеленський після розмови зі Стармером: бачимо небезпеку плану РФ звести все до обговорення неможливого

"Атеш" повідомляє про знищення заводу з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані

Грози та град можуть ускладнити робота транспорту та комунальних підприємств на заході України в неділю – Укргідрометцентр

Канада знизить граничну ціну на російську нафту до $47,6 за барель - Міністерство фінансів

Температура в Україні найближчими днями повільно знижуватиметься, місцями короткочасні дощі з грозами

Повернутися із СЗЧ за спрощеною процедурою через Армія+ можна до 30 серпня – Міноборони

Ще одна мережа шахрайських кол-центрів викрита в Дніпрі - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА