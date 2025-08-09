Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Фото: https://npu.gov.ua/

Двоє цивільних осіб загинули внаслідок удару російського дрона по автомобілю в селі Біленьке Запорізького району в суботу вранці, повідомляється на сайті Національної поліції України.

"Ворожі безпілотники продовжують полювати на жителів громад. Сьогодні вранці влучання рашистських FPV-дронів задокументовані у Біленькому. БпЛА поцілив по цивільній автівці, внаслідок чого загинули двоє людей. Транспортний засіб згорів вщент", - повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області в суботу.

Також повідомляється, що протягом минулої доби окупанти сім разів вгатили по території регіону з авіації, завдали 415 ударів безпілотниками (переважно FPV), дев'ять - із реактивних систем залпового вогню та 154 - із артилерії. Правоохоронці зареєстрували 21 повідомлення про руйнування об’єктів інфраструктури.

"За фактами воєнних злочинів слідчі поліції та СБУ зібрали речові докази та відкрили кримінальні провадження. Правова кваліфікація - чч. 1, 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.