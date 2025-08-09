Інтерфакс-Україна
Події
10:28 09.08.2025

В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

1 хв читати
В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація
Фото: Херсонська ОВА

Двоє людей загинуло і 16 отримали поранення внаслідок атаки маршрутного автобуса у передмісті Херсона російським безпілотником, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували", - написав він в Телеграм.

Перед тим Прокудін повідомив, що зранку російські військові вдарили з БпЛА по автобусу, що їхав у передмісті Херсона. "Попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків… Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків", - повідомив голова обладміністрації.

Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомляла про двох загиблих та шістьох постраждалих.

"9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #постраждалі #херсон #прокудін #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:49 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 20 осіб – ОВА

20:53 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

19:29 10.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до дванадцяти – ОВА

17:19 10.08.2025
Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий, одна людина загинула, ще двоє поранені

17:10 10.08.2025
УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

УЧХ надає допомогу евакуйованим з району Корабел у Херсоні

18:52 09.08.2025
РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

РФ дроном вдарила по автобусу в Херсоні, дві жертви та 16 поранених - Прокудін

16:42 09.08.2025
Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

Ворожий БпЛА поцілив у меблевий магазин у Харкові, є поранені - Терехов

14:07 09.08.2025
Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

Волонтери УЧХ двох областей беруть участь в евакуації мешканців Корабела у Херсоні

13:29 09.08.2025
Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

Окупанти атакували дроном авто в Біленькому Запорізької області, загинули 2 мирних мешканців – поліція

13:08 09.08.2025
Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

Окупанти повторно вдарили дроном по автобусу під Херсоном, постраждали 3 поліцейських

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Україна не допустить аби РФ обманула США – Зеленський

Жодні дедлайни для РФ не працюють – Зеленський про російську атаку на Запоріжжя

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю зросла до 19 осіб

Дрони ГУР атакували російський НПЗ за 2000 км від України

ОСТАННЄ

Сенатор Грем заявив про обмін територіями між РФ та Україною в рамках угоди про припинення вогню

"Сільпо" відкриє перший супермаркет у Буковелі

АП ВАКС залишила без змін ухвалу про відмову у відстороненні Чернишова

Росіяни 26 раз обстріляли Донеччину, загинуло двоє людей, 11 поранені

Експрацівниця Пенсійного фонду Запоріжжя готувала ракетний удар ворога по промислових об'єктах міста

Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до його зустрічі з Путіним – ЗМІ

Росіяни окупували село Затишок в Покровському районі, просунулися на деяких ділянках фронту - DeepState

Міноборони Литви оголосило про військові навчання біля кордону з Білоруссю

Захисники України в ніч на 11 серпня знищили 59 із 71 задіяних ворогом дронів

Генштаб зафіксував впродовж доби 137 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА