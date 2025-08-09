В Херсоні 16 постраждалих внаслідок атаки російського дрона по маршрутці - обладміністрація

Фото: Херсонська ОВА

Двоє людей загинуло і 16 отримали поранення внаслідок атаки маршрутного автобуса у передмісті Херсона російським безпілотником, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Кількість поранених через російський дроновий удар по автобусу зросла до шістнадцяти. Ще шістьох людей госпіталізували", - написав він в Телеграм.

Перед тим Прокудін повідомив, що зранку російські військові вдарили з БпЛА по автобусу, що їхав у передмісті Херсона. "Попередньо, через цей терористичний удар загинули двоє чоловіків… Ще десятеро жителів області поранені, з них двоє дістали тяжкі травми. Усіх потерпілих госпіталізували, вони перебувають під наглядом наших медиків", - повідомив голова обладміністрації.

Раніше Херсонська обласна прокуратура повідомляла про двох загиблих та шістьох постраждалих.

"9 серпня 2025 року близько 08:30 військовослужбовці збройних сил рф здійснили удар безпілотним літальним апаратом по маршрутному автобусу, який рухався у передмісті Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних осіб. Наразі також відомо, що шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація уточнюється. Усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).