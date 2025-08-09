Інтерфакс-Україна
09:02 09.08.2025

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошення президента США Дональда Трампа про підготовку зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбудеться на Алясці 15 серпня.

"Путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою - не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене", - сказав Зеленський у зверненні, опублікованому в його Телеграм-каналі.

Він наголосив, що "український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. І Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніяких дедлайнів. І саме це проблема, а не щось інше".

Глава держави також підкреслив, що українське територіальне питання є вже в Конституції України: "Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть".

