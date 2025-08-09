Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 163 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - повідомляє Генштаб