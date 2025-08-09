Інтерфакс-Україна
Події
08:33 09.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 163 бойові зіткнення
Фото: https://www.facebook.com/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 163 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 74 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 122 керовані бомби. Крім цього, було залучено для ураження 5 089 дронів-камікадзе та здійснено 6 361 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:27 09.08.2025
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

07:38 08.08.2025
Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 126 од. спецтехніки

16:37 07.08.2025
На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби сталося 69 боєзіткнень, з них майже третина на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

08:15 07.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 147 бойових зіткнень

08:13 07.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців

08:30 05.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 151 бойове зіткнення

07:30 05.08.2025
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 93 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 93 од. спецтехніки

15:34 04.08.2025
Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

Сили оборони знищили ЗРК С-300 на тимчасово окупованій території Запорізької області – Генштаб ЗСУ

08:28 04.08.2025
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 77 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 77 од. спецтехніки

10:54 03.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 138 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 138 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Нікополь під обстрілом: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка

Примусова евакуація родин з дітьми оголошена з Ярового та 19 населених пунктів Лиманської громади

Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі щодо вступу в ЄС - Зеленський

ОСТАННЄ

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Дрони атакували Харківську область вночі, постраждали 6 осіб, з них одна дитина — ДСНС

Україна готова до реальних рішень заради тривалого миру - Зеленський

Зеленський: Українське територіальне питання в Конституції. Відступати ніхто не буде. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Двоє загиблих унаслідок атаки російського FPV-дрона на Запорізький район

Туреччина вітає прогрес у мирному процесі між Азербайджаном і Вірменією

Здача Донбасу змусить Україну втратити стратегічний "пояс фортець", який стримував росію 11 років

Протягом минулої доби на Херсонщині одна загибла, троє поранених, серед них дитина

Унаслідок ракетної атаки на Дніпро постраждали троє людей

Окупанти протягом минулої доби завдали 585 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА