06:23 09.08.2025

Індія скорочує закупівлі російської нафти та збільшує імпорт з інших країн — ЗМІ

Найбільші державні нафтопереробні компанії Індії — Indian Oil Corp (IOC) та Bharat Petroleum Corp (BPCL) — придбали щонайменше 22 млн барелів нафти не з Росії з постачанням у вересні та жовтні, передають торговельні джерела, зазначивши, що рішення ухвалене після закликів США припинити закупівлі російської сировини, повідомляє Reuters.

Державні НПЗ Індії з 2022 року майже не виходили на спотовий ринок, натомість були серед небагатьох покупців дешевшої російської нафти після вторгнення РФ в Україну. Закупівлі з Росії були призупинені наприкінці липня після тиску з боку президента США Дональда Трампа.

"Оскільки президент Трамп чинить тиск на країну Індія, а не на окремі компанії, без сумніву… будуть переговори між урядом і тими нафтопереробниками, які продовжують імпортувати", — сказав Гаррі Чилінгурян, керівник дослідницького відділу Onyx Capital Group.

За даними джерел, у своєму останньому тендері IOC придбала 2 млн барелів американської нафти Mars, 2 млн барелів бразильських сортів та 1 млн барелів лівійської нафти на умовах доставки. BP продала високосірчисту Mars за ціною на $1,5–$2 за барель вище вересневих котирувань Dubai. Європейський трейдер Petraco реалізував 1 млн барелів лівійської Sarir та Mesla, а Totsa — торговельний підрозділ TotalEnergies — 2 млн барелів бразильської Sepia та Sururu.

"Минулого тижня IOC також придбала 8 млн барелів нафти з Близького Сходу, США, Канади та Нігерії з постачанням у вересні", - зазначено в повідомленні.

BPCL придбала 9 млн барелів нафти шляхом прямих переговорів, зокрема 1 млн барелів ангольської Girassol, 1 млн барелів американської Mars, 3 млн барелів абудабійської Murban та 2 млн барелів нігерійської нафти.

Джерело: https://www.reuters.com/markets/emerging/indian-state-refiners-step-up-non-russian-oil-purchases-under-trump-pressure-2025-08-08/

