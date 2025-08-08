Інтерфакс-Україна
Події
22:49 08.08.2025

Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

1 хв читати

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО.

За словами Єрмака, учасники зосередилися на координації позицій для якнайшвидшого досягнення сталого і справедливого миру для України: "Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій".

Керівник ОП подякував усім партнерам за підтримку та конструктивність. Сторони домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6741

Теги: #нато #розмова #єс

