Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань безпеки шести країн і НАТО щодо миру в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО.

За словами Єрмака, учасники зосередилися на координації позицій для якнайшвидшого досягнення сталого і справедливого миру для України: "Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій".

Керівник ОП подякував усім партнерам за підтримку та конструктивність. Сторони домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6741