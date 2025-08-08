Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю звільнив із займаних посад заступника міністра соціальної політики України Володимира Василенка та заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

"Кадровий блок. Звільнено: Василенка Володимира Андрійовича з посади заступника Міністра соціальної політики України; Винницького Михайла Івана з посади заступника Міністра освіти і науки України", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Винницький був призначений заступником міністра освіти і науки з питань вищої освіти у травні 2023 року. Він також є викладачем соціології у Києво-Могилянській академії та у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету, а також колишнім керівником Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Василенко був призначений заступником міністра соціальної політики України з питань безбар’єрності та підтримки людей з інвалідністю 7 лютого 2025 року. До призначення він обіймав посаду заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації, де відповідав, зокрема, за напрямок підтримки переселенців, людей з інвалідністю, ветеранів.