Інтерфакс-Україна
Події
19:40 08.08.2025

Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

1 хв читати
Заступник міністра соцполітики Василенко та заступник міністра освіти Винницький звільнені з посад

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю звільнив із займаних посад заступника міністра соціальної політики України Володимира Василенка та заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького.

"Кадровий блок. Звільнено: Василенка Володимира Андрійовича з посади заступника Міністра соціальної політики України; Винницького Михайла Івана з посади заступника Міністра освіти і науки України", - написав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі.

Винницький був призначений заступником міністра освіти і науки з питань вищої освіти у травні 2023 року. Він також є викладачем соціології у Києво-Могилянській академії та у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету, а також колишнім керівником Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Василенко був призначений заступником міністра соціальної політики України з питань безбар’єрності та підтримки людей з інвалідністю 7 лютого 2025 року. До призначення він обіймав посаду заступника голови Полтавської обласної військової адміністрації, де відповідав, зокрема, за напрямок підтримки переселенців, людей з інвалідністю, ветеранів.

 

Теги: #кабмін #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 06.08.2025
Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

Кабмін пропонує віднести селище Бородянка Київської області до категорії міст

14:02 06.08.2025
Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

Кабмін призначив Карташова заступником міністра економіки, Кірієнко - заступником міністра соцполітики

14:00 06.08.2025
Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

Кабмін призначив Білоуса і Кравченко заступниками міністра юстиції

13:30 06.08.2025
Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

Кабмін підтримав законопроєкт про захист військовослужбовців, які повідомляють про корупцію – Міноборони

12:38 06.08.2025
Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

12:08 06.08.2025
Кабмін оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з полону - Свириденко

Кабмін оновив порядок надання допомоги захисникам, які повернулися з полону - Свириденко

11:07 06.08.2025
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

08:57 06.08.2025
Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

Бессент не претендує на вакантну посаду в раді керівників ФРС - Трамп

11:40 05.08.2025
Кабмін розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості - Свириденко

Кабмін розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості - Свириденко

15:51 04.08.2025
Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

Кабмін призначив Новікова в.о. директора ДП "Гарантований покупець"

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

СБУ: Служба надала директору НАБУ матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр двом працівникам НАБУ

Міжнародний арбітражний трибунал припинив провадження за позовом компанії Коломойського проти України на $700 млн

За трьох фігурантів "справи нардепа Кузнєцова" внесли застави – ВАКС

ОСТАННЄ

Президент ПАР поінформував Зеленського щодо деталей своєї розмови з російською стороною

Зустріч Трампа та Путіна попередньо запланована на кінець наступного тижня, про участь в ній Зеленського невідомо

Евакуація двох виправних колоній та слідчого ізолятора розпочата в Запорізькій області - правозахисники

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

Зеленський поінформував прем'єр-міністра Чехії щодо зусиль для забезпечення реального миру

СБУ на Рівненщині викрила чергову схему ухилення від мобілізації через фейковий коледж

У наркологічному медзакладі в Харкові на зарплату "мертвим душам" витратили понад мільйон гривень - прокуратура

РФ цілеспрямовано дезінформує світ про наявність погодженого без України плану завершення війни - ЦПД

У Херсоні померла поранена через російський обстріл жінка – ОВА

Рада ЄС ухвалила надання Україні EUR3,056 млрд в рамках Ukraine Facility - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА