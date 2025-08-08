Інтерфакс-Україна
19:32 08.08.2025

РФ уночі атакувала нафтобазу SOCAR на Одещині, поранені четверо працівників – ЗМІ

Вночі 8 серпня 2025 року російські агресори здійснили удар 5 безпілотниками "Shahed" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального, повідомила "Економічна правда" з посиланням на українські правоохоронні органи.

Згідно з їхньою інформацією, пожежу вдалося швидко локалізувати, але  внаслідок удару РФ четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу. Зазначається, що розмір збитків наразі встановлюється та проводяться термінові відновлювальні роботи.

"Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки", – зазначають правоохоронці.

За їхніми словами, у зв'язку з останніми подіями та активними згадками про азербайджанські активи як "законні цілі" в проросійських інформаційних ресурсах, існує значний ризик подальших атак на об'єкти SOCAR в Україні.

Як повідомлялося, у ніч на 6 серпня 2025 року РФ здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону, яка забезпечує диверсифікований маршрут поставки природного газу в Україну.

"Дана компресорна станція була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід, та по якому вже поставлявся LNG зі США та тестові обсяги азербайджанського газу", – повідомило Міністерство енергетики України.

Також уночі на 6 серпня обладнання, яке забезпечує вказані поставки, було атаковано десятками ударних безпілотників.

Як прокоментували в Міненерго, РФ нанесла удар суто по цивільній інфраструктурі, цілеспрямовано проти енергетики та водночас проти відносин з Азербайджаном, США та партнерами в Європі.

 

