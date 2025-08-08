Воїни ГУР уразили в Криму одну з найцінніших РЛС окупантів — "єнісєй" з комплексу С-500

Воїни підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України під час нещодавньої операції на території тимчасово окупованого Криму уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій у арсеналі держави-агресора росії – 98Л6 "єнісєй".

Як повідомляє пресслужба ГУР, рідкісна і дороговартісна РЛС "єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "тріумф".

"Ураження "єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Боротьба триває!", - йдеться у повідомленні.