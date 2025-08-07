Інтерфакс-Україна
23:58 07.08.2025

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Президент США Дональд Трамп не вимагатиме від Володимира Путіна зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським перед тим, як сам проведе з ним зустріч.

На брифінгу в Білому домі в четвер на питання журналіста, чи має Путін зустрітись із Зеленським для того і перед тим, щоб сам він зустрівся з Путіним, Трамп відповів: "Ні".

"Вони хочуть зустрітися зі мною і я зроблю все що зможу, щоб зупинити вбивства. За останній місяць вони втратили 14 тисяч людей – убиті цього місяця. Кожен тиждень 4-5 тисяч людей. Я не люблю довгі шляхи. Я думаю, що це ганьба", - пояснив він.

Перед тим на питання, чи встановлений ним на п'ятницю, 8 серпня, термін, до якого Путін має домовитися про припинення вогню, все ще дійсний, чи це вже вільний час, Трамп відповів: "Це залежить від нього. Побачимо, що він скаже, це залежить від нього. Дуже розчарований".

Як повідомлялося, 29 липня президент США Дональд Трамп, вкотре зазначивши, що "розчарований Путіним", дав йому 10-денний термін на припинення вогню в Україні, погрожуючи санкціями. Термін, встановлений Трампом, спливає в п'ятницю: на той час Путін має погодитися на припинення вогню в Україні, інакше Росії та її союзникам загрожують американські штрафні мита в розмірі 100 відсотків.

6 серпня він заявив про високі шанси на проведення зустрічі з Путіним за підсумками поїздки його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Москви і заявив, що зустріч Віткоффа і Путіна виявилася продуктивнішою, ніж він очікувавав. При цьому в Білому домі заявили, що запровадження вторинних санкцій, як і раніше, очікується на п'ятницю.

Пізніше американські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що Трамп нібито має намір зустрітися з Путіним лише в тому випадку, якщо той перед тим зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. "Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч (з Трампом – ІФ-У) відбулася. Місце зустрічі ще не визначено", - заявив неназваний представник адміністрації президента США.

