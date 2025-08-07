Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в п'ятницю продовжиться робота радників з безпеки України та партнерів.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - написав він в телеграмі.

Президент наголосив, що за результатами розмови домовилися в п'ятницю продовжити. "Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15558