Інтерфакс-Україна
Події
22:45 07.08.2025

Радники з безпеки України та партнерів продовжать роботу у п’ятницю – Зеленський

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в п'ятницю продовжиться робота радників з безпеки України та партнерів.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", - написав він в телеграмі.

Президент наголосив, що за результатами розмови домовилися в п'ятницю продовжити. "Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15558

Теги: #робота #зеленський #радники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 07.08.2025
Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

Зеленський по розмові з Мелоні: У нас спільний погляд на те, як треба рухатися до реального миру

19:06 07.08.2025
Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

18:55 07.08.2025
Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

18:43 07.08.2025
Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

18:34 07.08.2025
Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

18:18 07.08.2025
Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

16:21 07.08.2025
Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

15:12 07.08.2025
Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною

Зеленський і Макрон погодилися, що робота на рівні радників і на рівні лідерів має бути результативною

15:10 07.08.2025
Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

14:54 07.08.2025
Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Зеленський обговорив з директоркою МВФ нову програму фінансової допомоги

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

ОСТАННЄ

Через удар ворожого "шахеду" в Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві

Трамп спростував, що очікує від Путіна зустрічі з Зеленським перед тим, як зустрінеться з ним сам

Макрон підтвердив Зеленському повну підтримку Франції щодо припинення вогню і мирних переговорів

Відстрочка для вчителів в "Резерв+" поки технічно неможлива

Унаслідок ворожого обстрілу Куп'янська поранено мирного мешканця

Уже 1226 людей евакуювали з мікрорайону Корабел на Херсонщині

Всі рішення про закінчення війни в Україні стосуються всієї Європи і Європа має впливати на процеси

Новий раунд політичних консультацій у форматі Україна–Румунія-Молдова пройде у Чернівцях у пʼятницю- Сибіга

Віткофф проінформує українських та натовських чиновників про зустріч із Путіним

Глави МЗС України та Румунії обговорили важливість диверсифікації газопостачання через Трансбалканський коридор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА