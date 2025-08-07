Залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом запускається у тестовому режимі - Сибіга

У тестовому режимі у четвер запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", - сказав він під час заяви для медіа разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою.

Сибіга також подякував Румунії за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить невдовзі відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

"Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн. У тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами", - сказав міністр.