18:43 07.08.2025

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Президент України Володимир Зеленський поінформував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, а також про наявні дипломатичні можливості.

"Говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і дуже вдячний за підтримку. Поінформував про нашу розмову з президентом Трампом, про наявні дипломатичні можливості. Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа – з нами на цьому шляху", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він подякував президентці Єврокомісії за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України.

'Ми вже у перемовинах щодо вступу, і Україна буде частиною Євросоюзу. Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проектів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялось, фон дер Ляєн після розмови із Зеленським написала в Х, що ЄС продовжить відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру в Україні.

