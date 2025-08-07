Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським наступні кроки на шляху до укладення угоди про мир та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також відбудову.

"Я поговорила с Володимиром Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудову. Позиція Європи чітка. Ми повністю підтримуємо Україну", - написала вона у соцмережі Х.

За словами фон дер Ляєн, ЄС продовжить відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру.