Інтерфакс-Україна
Події
16:21 07.08.2025

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

1 хв читати
Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом України Володимиром Зеленським наступні кроки на шляху до укладення угоди про мир та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також відбудову.

"Я поговорила с Володимиром Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудову. Позиція Європи чітка. Ми повністю підтримуємо Україну", - написала вона у соцмережі Х.

За словами фон дер Ляєн, ЄС продовжить відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру.

Теги: #розмова #ляєн #зеленський

