Інтерфакс-Україна
Події
18:34 07.08.2025

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

2 хв читати
Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко відзначає, що питання працевлаштування ветеранів в України вимагає комплексного і системного підходу, а законопроєкт про забезпечення економічної самостійності учасників бойових дій має працювати на інтеграцію ветеранів у мирне життя.

"Гроші не завжди є головним мотиватором під час працевлаштування ветеранів. Про це свідчить досвід великих компаній. Відповідно до їхньої статистики, майже половина із 700–800 демобілізованих ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати", - зазначив Тарасенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, коментуючи підготовку законопроєкту №13180 щодо сприяння працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечення їх економічної самостійності до першого читання.

Як зауважив народний депутат, головною причиною звільнень роботодавці називають емоційне та психологічне виснаження, через яке ветеранам складно повертатися до роботи після війни. Тому акцент потрібно робити не лише на фінансових стимулах, а й на процесі їхнього відновлення.

"Має бути розуміння, яким чином відбувається відновлення після бойових дій. Це не лише про медичну реабілітацію, а й про адаптацію до колективу, до цивільного життя", - зауважив він.

Тарасенко наголосив на важливості аналізу секторів економіки, де ветерани могли б себе сповна реалізувати. "Багато військових хочуть залишатися в оборонній сфері або повертатися на фронт. Нам потрібне стратегічне бачення: які сектори економіки можуть бути цікавими для працевлаштування ветеранів, і як держава може це підтримати", - додав він.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №13180 у першому читанні. Однак, на переконання депутата, до другого читання його потрібно доопрацювати. "Важливо чітко визначити напрями економіки, де необхідна державна підтримка для працевлаштування ветеранів, уточнити механізми доплат і мотивації, а також посилити внутрішню готовність державних органів працювати з ветеранами. Законопроєкт має працювати на інтеграцію ветеранів у мирне життя", - резюмував Тарасенко.

Теги: #робота #ветерани #звільнення #тарасенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 04.08.2025
Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

Пункт пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею запрацював на в'їзд в Україну, на виїзд оформлюють лише вантажівки

10:40 04.08.2025
Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

08:31 03.08.2025
Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

Зеленський звільнив голову Мукачівської РДА Гайдая та начальника Рубіжанської МВА Юрченка

20:27 01.08.2025
Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

Зеленський обговорив з урядовцями роботу з партнерами

18:29 30.07.2025
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній, які не мають відповідних ліцензій

16:53 30.07.2025
Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

Кабмін спростив надання безоплатної психологічної допомоги для ветеранів

13:35 30.07.2025
Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

12:36 30.07.2025
Кабмін звільнив голову АРМА Думу

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

09:27 30.07.2025
Голова АРМА Дума написала заяву на звільнення

Голова АРМА Дума написала заяву на звільнення

11:31 29.07.2025
Голова МВС про єдиний інформресурс "Твоя підтримка": Ветеран не має витрачати час на бюрократію

Голова МВС про єдиний інформресурс "Твоя підтримка": Ветеран не має витрачати час на бюрократію

ВАЖЛИВЕ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Трамп у четвер знову виступить з промовою

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

ОСТАННЄ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

Пріоритетами Міноборони на поточний рік є розвиток ОПК, покращення управління та цифровізація – Шмигаль

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Трамп у четвер знову виступить з промовою

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА