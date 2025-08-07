Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко відзначає, що питання працевлаштування ветеранів в України вимагає комплексного і системного підходу, а законопроєкт про забезпечення економічної самостійності учасників бойових дій має працювати на інтеграцію ветеранів у мирне життя.

"Гроші не завжди є головним мотиватором під час працевлаштування ветеранів. Про це свідчить досвід великих компаній. Відповідно до їхньої статистики, майже половина із 700–800 демобілізованих ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати", - зазначив Тарасенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер, коментуючи підготовку законопроєкту №13180 щодо сприяння працевлаштуванню учасників бойових дій та забезпечення їх економічної самостійності до першого читання.

Як зауважив народний депутат, головною причиною звільнень роботодавці називають емоційне та психологічне виснаження, через яке ветеранам складно повертатися до роботи після війни. Тому акцент потрібно робити не лише на фінансових стимулах, а й на процесі їхнього відновлення.

"Має бути розуміння, яким чином відбувається відновлення після бойових дій. Це не лише про медичну реабілітацію, а й про адаптацію до колективу, до цивільного життя", - зауважив він.

Тарасенко наголосив на важливості аналізу секторів економіки, де ветерани могли б себе сповна реалізувати. "Багато військових хочуть залишатися в оборонній сфері або повертатися на фронт. Нам потрібне стратегічне бачення: які сектори економіки можуть бути цікавими для працевлаштування ветеранів, і як держава може це підтримати", - додав він.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №13180 у першому читанні. Однак, на переконання депутата, до другого читання його потрібно доопрацювати. "Важливо чітко визначити напрями економіки, де необхідна державна підтримка для працевлаштування ветеранів, уточнити механізми доплат і мотивації, а також посилити внутрішню готовність державних органів працювати з ветеранами. Законопроєкт має працювати на інтеграцію ветеранів у мирне життя", - резюмував Тарасенко.