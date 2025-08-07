Інтерфакс-Україна
Чернишов: Заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство

Колишній віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства.

"Я продовжуватиму захищати свою честь, ім’я та правду у законний спосіб. Справу, порушену проти мене, вважаю повністю вигаданою. Жодних реальних підстав для звинувачень я не бачу - йдеться про якусь уявну знижку, якусь книжку. Щодо обраного мені запобіжного заходу - я не ухилявся і не мав наміру ухилятися від слідства", - сказав Чернишов агентству "Інтерфакс-Україна" за результатами рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС), яким залишено в силі обраний раніше ВАКС запобіжний захід.

За його словами, його численні закордонні відрядження останні місяці на посаді вицепрем'єра були частиною офіційної роботи.

"Це були регулярні поїздки - два-три рази на місяць, офіційно, прозоро. До мого останнього відрядження я не був повідомлений ані формально, ані неформально про жодні підозри або слідчі дії. Тому всі заяви про моє нібито "неповернення" є нічим іншим, як спробою дезінформувати суспільство", - додав Чернишов.

Раніше в четвер Апеляційна палата ВАКС залишила в силі обраний раніше ВАКС запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн та обов'язків.

Як повідомлялося, 23 червня НАБУ і САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

Раніше про підозру повідомили п'ятьом особам, серед яких: колишній державний секретар Мінрегіону; колишній радник міністра; колишня директорка держпідприємства; забудовник та його довірена особа (організатори схеми).

17 червня колишнього держсекретаря Мінрегіону взято під варту з альтернативою застави в 20 млн грн. 20 червня ВАКС арештував з альтернативою застави в 100 млн грн забудовника – організатора корупційної схеми в Мінрегіоні.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладено такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – два місяці, тобто до 27 серпня 2025 року.

2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі, згідно з рішенням ВАКС. Пізніше проект "Схеми" з'ясував, що дружина Чернишова Світлана внесла 10 млн грн, 44 млн грн внесла маркетингова директорка компанії DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя, 66 млн гон – ТОВ "Форавто тор".

