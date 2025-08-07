Інтерфакс-Україна
Події
12:29 07.08.2025

Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

1 хв читати
Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

Росія фактично кожного дня наносить удари по українських населенних пунктах, Україна захищається, російська логістика та нафтопереробка - цілком справедливо отримує відповіді від України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що за вчорашній день у Дніпропетровській області росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили.

"Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло", - наголосив він.

За його словами, вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.

"Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії", - резюмував глава держави.

Теги: #удари #нафтопереробка #рф #логістика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:46 07.08.2025
Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

Трамп: є хороші шанси на зустріч з Путіним невдовзі

23:39 06.08.2025
Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

Конгрес США готовий ввести санкції та мита проти РФ – сенатор Грем

23:12 06.08.2025
Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

Трамп оцінив розмову Віткоффа з Путіним як більш продуктивну, ніж очікувалося - ЗМІ

21:14 06.08.2025
Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях

20:09 06.08.2025
Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

Вторинні санкції проти Росії будуть введені в п’ятницю

19:28 05.08.2025
Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

Україна та Греція будуть працювати над реалізацією розбудови транспортно-логістичних коридорів у Південно-Східній Європі - Зеленський

03:13 01.08.2025
У ЦАХАЛ повідомили про нанесення авіаударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

У ЦАХАЛ повідомили про нанесення авіаударів по позиціях "Хезболли" на півдні Лівану

02:13 30.07.2025
Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, можливі повторні удари - мер

Росіяни вдарили БпЛА по Харкову, можливі повторні удари - мер

05:51 28.07.2025
Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

15:39 24.07.2025
Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

Україна готова відкрити в Єгипті регіональний логістичний штаб

ВАЖЛИВЕ

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

Зеленський анонсував у четвер розмови з європейськими колегами, а також комунікацію на рівні радників з питань нацбезпеки

ДБР наголошує: можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та виплат діє до 30 серпня

Екскерівник СІЗО Таганрога особисто віддавав накази катувати українську журналістку Рощину - Нацполіція

ППО знешкодила 89 зі 112 ворожих дронів, є влучання на 11 локаціях

ОСТАННЄ

Чоловік, який відкрив стрілянину в "МакДональдзі", підстрелив сам себе, його госпіталізовано - джерела

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути багатодітну родину з окупованого Криму

В Україні в п'ятницю – без опадів, у суботу на півночі – невеликі дощі

З 1 вересня працівники ТЦК зобовʼязані носити бодікамери

В Черкасах чоловік відкрив стрілянину в "МакДональдзі"

У Богодухові внаслідок ДТП постраждали троє підлітків, один із них у важкому стані

Нова очільниця МЗС Румунії прибула до Києва, відвідала "Охматдит"

Політологія, міжнародні відносини, журналістика, право має найвищий прохідний бал на бюджет

Держкомтелерадіо в липні додало 5 книжок до переліку антиукраїнських видань

В Німеччині затримано трьох підозрюваних "громадян Рейху" з групи Рейсса

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА