Зеленський: Російська логістика та нафтопереробка цілком справедливо отримує відповіді від України

Росія фактично кожного дня наносить удари по українських населенних пунктах, Україна захищається, російська логістика та нафтопереробка - цілком справедливо отримує відповіді від України, заявив президент Володимир Зеленський.

"Фактично кожного дня тривають удари російськими дронами, авіабомбами. Кожна доба – це близько 200 керованих авіабомб проти наших громад, проти наших позицій. Жодна країна світу не впоралась би з таким терором наодинці, і важливо, що Україні допомагають. Важливо й те, що жодна українська громада не залишається наодинці зі своїми проблемами – завжди отримує допомогу, завжди отримує необхідні рішення. Ми в Україні всі пліч-о-пліч для захисту наших людей, нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що за вчорашній день у Дніпропетровській області росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили.

"Сьогодні в Нікополі день жалоби за загиблими. Три людини там були вбиті абсолютно підло", - наголосив він.

За його словами, вже 1261-й день Україна захищається, зберігає свою незалежність та незмінно завдає Росії ударів у відповідь на її терор, на її війну.

"Російська логістика, російська нафтопереробка, воєнна економіка – усе це цілком справедливо отримує відповіді від українців, від України. І я дякую кожному нашому воїну за влучність. Разом захищаємось. Разом дотискаємо Росію до припинення агресії", - резюмував глава держави.